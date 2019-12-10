يزيد الراجحي أبرز المُشاركين في رالي الشرقية

الدمام -حمودالزهراني

أعلن الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن إغلاق باب التسجيل للمُشاركة في رالي الشرقية الجولة الخامسة والأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، في موسمها الأول، وكما العادة، تصدَّر السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي قائمة المُشاركين في فئة السيارات، إلى جانب مُواطنيه ياسر بن حمد بن سعيدان وعيسى الدوسري، كما يعود السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي للمُشاركة في البُطولة بعد غيابه عن الجولة الماضية – رالي الرياض.

أما “ضيف الجولة” – إن جاز التعبير – فسيكون السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب، الفائز مرَّتان بلقب رالي داكار، وبطل العالم للراليات “دبليو آر سي” مرَّتين مع فريق تويوتا، موسمي 1990 و 1992.

وسيُشارك في فئة السيارات 61 سائقًا، مُوزعون على مُختلف فئاتها النموذجية “تي 1″، والإنتاج التجاري “تي 2″، والعربات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، والشاحنات “تي 4″، حيث يُشارك في الفئة الأخيرة السائق إبراهيم المهنّا.

كما سيُشارك في فئة “تي 3” سائقٌ أجنبي، للمرة الأولى لهذه الفئة هذا الموسم، هو السائق البريطاني كونراد راوتنباخ، علمًا بأن المُنافسة في هذه الفئة قوية مع سائقين سعوديين أمثال صالح السيف ويوسف الضيف وإبراهيم التويجري.

بالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية بفئتيها، الاعتيادية ورُباعية العجلات “كواد” تتضمن القائمة 33 درّاجًا، يتقدَّمهم السعوديان مشعل الغُنيم وعبداللـه الهلال في فئة الدرّاجات النارية، كما تضم هذه الفئة الدرّاج الإماراتي عُثمان الغُفيلي، وستشهد فئة الدرّاجات رُباعية العجلات مُنافسةً كبيرة مع 23 درّاجًا في هذه الفئة، ومن أبرز الأسماء المُشاركة فيها سُفيان العُمر وعبدالمجيد الخُليفي ومُحمَّد الناهض.

جديرٌ بالذكر أن البُطولة الناشئة سجَّلت نجاحًا كبيرًا مُنقطع النظير، قد يجعلها من أهم بُطولات الراليات الصحراوية في العالم بعد كأسي العالم من الإتحاد الدولي للسيارات “فيا” للراليات الصحراوية القصيرة “باها” والطويلة “كروس كانتري”، بالنظر إلى أنها تُقام على مسارات شبيهة لحدٍّ كبير برالي داكار، أقسى رالي صحراوي في العالم، إذ ستستضيف السعودية مبدئيًا النُسخ العشرة المُقبلة منه اعتبارًا من 2020.

وتُتيح بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للسائقين اختبار ظروف القيادة في رالي داكار والتعرُّف أكثر على طبيعة المسارات السعودية، ووضع اللمسات الأخيرة على سياراتهم وتحضيراتهم للرالي، وهذا ما سجلته البُطولة من خلال مُشاركة سائقين أجانب من الطراز الرفيع في الجولات الماضية منه.

إلى ذلك، ستُقام الفُحوصات الإدارية والتقنية في فُندق “هوليداي إن” يوم الأربعاء، 11 ديسمبر وتستمر حتى صباح اليوم التالي، الخميس، في حين يُقام حفل افتتاح الرالي وانطلاقته والمرحلة الاستعراضية الخاصة بالجُمهور اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر يوم الخميس، 12 ديسمبر.

ستنطلق المُنافسات الفعلية للرالي اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الجُمعة، المُوافق 13 ديسمبر، ويخوض السائقون خلاله المرحلة الخاصة الثانية، وستكون الأطول، في حين يخوضون المرحلة الخاصة الثالثة (الأخيرة) في اليوم التالي، السبت، حيث ستبدأ في الساعة السابعة والنصف صباحاً، على أن يُقام حفل اختتام الرالي وتتويج الفائزين في الساعة السابعة مساء يوم السبت، 14 ديسمبر.

يُقام رالي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، عبد الله باخَشَب، المُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “أم بي سي” الإعلامية، و “العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .