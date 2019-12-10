وزير الصناعة: إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي

الرياض : البلاد

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية ، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، عن عزم المملكة إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي .

وأوضح الخريف، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية ، أن قيمة المشروع ستبلغ ملياري ريال؛ لتغطية 700 كيلو متر مربع، سيقوم بتغطية منطقة الدرع العربي.

وتابع: “المشروع ينتج عنه كم هائل من المعلومات تمكن المستثمر من اختيار المنطقة للاستثمار، القطاع التعديني بشكل عام الدور الأول يبدأ من الحكومة بتغطية المساحات بالمسح الجيولوجي”.

وأشار الخريف إلى أنه يتم العمل على خلق محفزات كفيلة لتحفيز القطاع الخاص لدعم الاستثمار المحلي والعالمي.

وأضاف أن الهدف في الوزارة إصلاح الوضع الحالي للمحافظة على مكتسبات المملكة في القطع الصناعي والتعليمي، وخلق محفزات كفيلة بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي.