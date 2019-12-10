فوز سعوديين من بين 5 آلاف متسابق بمسائل الحساب

الرياض ـ البلاد

ضمن منافسات “اليوسي ماس” للحسابات الذهنية والتي أقيمت بكمبوديا، بمشاركة 5 آلاف متسابق من 70 دولة، استطاع السعوديان عماد ومعاذ العمودي تحقيق المراكز الأولى، بعد أن قاما بحل 200 مسألة حسابية خلال 8 دقائق.

وعبر الفائزان عن سعادتهما بهذا الفوز رغم المنافسة من عدة دول، وأشارا إلى أنهما وبالتدريب المكثف وبالدعم الذي وجداه إستطاعا الفوز بهذه المسابقة.

يذكر أن اليوسي ماسي العالمي هو برنامج مصمم خصيصا لتنمية كل مهارات العقل للأطفال في السن ما بين 4 إلى 12 عام وهو يعتمد على الجمع بين المفاهيم الصينية القديمة والأبحاث العلمية الحدثية التي تساعد على إجراء العمليات الحسابية بسرعة كبيرة،

ويتم تدريب الطفل عليه لتنمية قدراته العقلية ومن أهم ما يهدف إليه برنامج اليوسي المساعدة على زيادة نسبة التركيز والانتباه لدى الطفل، وزيادة ملكة سرعة البديهة لدى الأطفال. يذكر أن مسابقة اليوسي ماس لهذا العام، قد تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.