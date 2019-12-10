ضبط 5067 متهماً من 32 جنسية لتورطهم في جرائم مخدرات

الرياض ـ البلاد

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، فقد تمكن رجال الأمن بتوفيق الله خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ من القبض على (5067) خمسة آلاف وسبعة وستين متهماً من (32) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه ، في العمليات الأمنية ، بحوزتهم التالي : –

(5.462.230) قرصً “إمفيتامين”.

(6) ستة أطنان، و(450) كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

(2) كيلوان و(95) جراماً من الهيروين الخام.

(54) كيلو، و(933) جراماً من مادة الشبو المخدر.

(1) كيلو و(465) جراماً من الكوكايين المخدر.

(473) جراماً من الأفيون المخدر.

(182.053) قرصًا خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

(420) قطعة سلاح متنوع، و(8638) طلقة نارية حية.

ومبلغ (10.507.900) ريال.

وأكد العقيد عبد العزيز بن محمد كدسة أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية.