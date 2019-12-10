صار مليونيراً ويواصل عمله في البناء

لندن ـ وكالات

رغم أن عامل البناء البريطاني البسيط ستيف ثومبسون (42 عاماً)، صار مليونيراً الأسبوع الماضي بعد أن فاز بجائزة اليانصيب الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 105 ملايين يورو، إلا أنه تعهد بمواصلة أعمال البناء التي لم ينته منها بعد، وذلك كي لا يخذل عملاءه.

ووفقاً لما قاله ثومبسون في مقابلة أجراها أمس الأول مع صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد وعد عملاءه بأن ينتهي من مبانيهم قبل بداية السنة الجديدة. وقال ثومبسون: «لدي أعمال لا بد أن أنجزها، ولم أخل بكلمتي التي قطعتها على نفسي أمام عملائي، ولن أغلق حقيبة أدواتي».