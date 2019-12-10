خدمات مميزة لتطبيق الجوازات على الأجهزة الذكية

الرياض ـ البلاد

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيق “الجوازات” على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق: الاستعلام عن المعاملات، الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، خدمة حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات، الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم،

وكذلك خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، وخدمة الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، وخدمة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة.