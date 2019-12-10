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النهضة يحصد المراكز الأولي في بطولة المملكة الأولي للبنات للكاراتية

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1441 هـ      10 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني

حصدت لاعبات فريق النهضة للكاراتيه على المراكز الأولى في بطولة المملكة الأولى للبنات والتى اقيمت في الرياض رغم انها المشاركة الأولى للفريق حيث حققت صفية محمد البروة مركز اول كاتا ٩ سنوات واللاعبة هيا السباعي اول كاتا ١٠ سنوات
واللاعبة رقية محمد البروة مركز اول كاتا ١١ سنة
واللاعبة ايمان حجازي مركز ثاني كاتا ١١ سنة
واللاعبة لين الحزامي مركز ثاني كاتا ٧ سنوات
واللاعبة رودينا علاء مركز ثالث كاتا ٦ سنوات
واللاعبة جومانة عمرو شاكر مركز ثاني كاتا ٨ سنوات
واللاعبة مريم ايهاب مركز ثالث مكرر كاتا ٩ سنوات
فريق كاتا جماعي تحت ١١ سنة مركز اول بجدارة

وقد أثني رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية الدكتور ابراهيم القناص على اللاعبات وتحقيقهم المراكز الاولى رغم أنها المشاركة الأولى لهم .

وبينما استاد المدير الفني للفريق كابتن محمد البروة المستوي الفريق والكادر التدريبي النسائي لفريق البنات بقيادة كابتن نورا السيد

صحيفة البلاد

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