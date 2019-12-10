أمانة عسير تعتمد مشروعات بلدية بأكثر من 70 مليون ريال

أبها : واس

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة أمس عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بتكلفة مالية تجاوزت الـ 70 مليون ريال، تقوم بنتفيذها عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأوضح الحميدي أن العقود شملت دراسات وإشراف في مواقع تابعة للأمانة وبعض البلديات، ومشروعات إعادة تأهيل وصيانة الطرق و الشوارع الرئيسية بأبها ،إضافة إلى مشروعات تطوير وتسوير المخططات والمقابر في بلديتي المجاردة والبرك ومشروعات سفلتة ورصف وإنارة في مواقع تابعة لبلديتي الصبيخة و ظهران الجنوب ومشروعات إنشاء حدائق وساحات عامة في بلدية قنا, كذلك تم توقيع عقد لإنشاء نظام المراقبة الذكية في مواقع تابعة لبلدية الساحل .

وأكد الحميدي أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة لمعايير الجودة مع إنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين للالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع مع توفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها .