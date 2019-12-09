نصائح للمرأة الحامل للتغلب على تساقط الشعر

تعاني الكثير من النساء والفتيات من تساقط الشعر خصوصا المرأة الحامل، ولقد أشارت مجلة freundin الألمانية أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية والاهتمام بالعناصر الغذائية التالية:
البروتين
أهم مادة يتكون منها الشعر هو البروتين ولذلك من المهم اتباع نظام غذائي يعتمد على البروتين مثل اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والبقوليات من المصادر الجيدة للبروتين.
حمض الفوليك
يمثل حمض الفوليك أهمية كبيرة لنمو الخلايا وينبغي أن يتوافر بكمية كافية في الجسم، ويوجد حمض الفوليك في الخضروات الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.
الزنك
يشارك الزنك في تكوين الكيراتين وبالتالي فإنه يعتبر من العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر، وتوجد كمية كبيرة من الزنك في لحوم الأبقار والبيض والجبن والمحار.
البيوتين
يساهم البيوتين في تكوين تركيبة الشعر، ويمكن الحصول على البيوتين بشكل أساسي عند تناول البروتين الحيواني والخضروات.
الحديد واليود
نقص الحديد واليود يمكن أن يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل، علاوة على أنه يصبح هشا وجافا، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب عند الاشتباه في نقص الحديد، لكي يصف المستحضر المناسب، نظرا لأنه لا يمكن تعويض نقص الحديد من خلال النظام الغذائي وحده في أغلب الأحيان.