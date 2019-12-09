سلطان بن سلمان يرعى الحفل السنوي لجمعية الإرادة.. الأربعاء

البلاد : متابعات

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مساء الأربعاء الحفل السنوي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء إضافة للرياضين والفنانين والمشاهير وذلك في ختام فعاليات الجمعية لعام 2019م.

وستستعرض جمعية الإرادة والتي تعتبر شركة سابك هي الشريك الإستراتيجي الحصري لها أبرز منجزاتها منذ إنشائها وحتى نهاية 2019 وما تطمح إليه مستقبلاً من خلال خططها التوسعية، كما سيتم تكريم شركاء الإرادة الذين شاركوا وساهموا في إبراز دور الجمعية على جميع الأصعدة .

يذكر أن الحفل سيحتوي على مفاجآت عديدة ومتنوعة مقدمة من مواهب الجمعية الذين يرتكز عمل جمعية الإرادة على دعمهم وتسليط الضوء عليهم كونهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.