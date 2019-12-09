سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

جدة : واس

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، تعازيه لذوي شهيد الواجب عبدالله سعد محمد الشهراني – رحمه الله- ، بعد استشهاده في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزلي ذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزارء ، وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، ولسمو محافظ جدة ، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة ، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.