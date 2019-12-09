نرمين عباس

يعد تسخين محرك السيارة خلال فصل الشتاء قبل الانطلاق من المهام الصباحية التي يحرص عليها الملايين

فهل هذا الإجراء مفيد للسيارة أم لا؟

ووفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” بالعربية، نقلًا عن موقع “سي لايف”

فإن الفكرة التقليدية السائدة أن تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق بها حين يكون الجو باردا ضرورة

لكن بعض الخبراء يرون أنها مجرد “خرافة”، ويشددون على أن الأمر “مضيعة للوقت فقط”

ويقول متخصصون إن “تدفئة المحرك” أمر لا أساس له، وفي قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تؤكد وزارة الطاقة الأمريكية أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعا لتدفئة سيارتك.

وتنصح معظم الشركات المصنعة للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوالي 30 ثانية من تشغيل المحرك، مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات.

وبحسب إرشادات تم نشرها عبر موقع “رود آند تراك”، فإن محركات السيارات الحديثة تتلقى الوقود على الفور، عند التشغيل، وبالتالي، يفضل التحرك دون الانتظار لدقائق طويلة.

يشار إلى أن القوانين في بعض الولايات الأمريكية تمنع تشغيل المحرك دون تحريك السيارة لمدة تزيد عن 3 دقائق، فيما تنخفض المدة إلى دقيقة واحدة فقط في أماكن تواجد المدارس العامة والخاصة.