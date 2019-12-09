برشلونة يضغط لنيل خدمات مهاجم إنتر ميلانو

قال تقرير صادر عن يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، إن إدارة النادي تخطط للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلانو، لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وتسافر بعثة برشلونة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لخوض المباراة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

Lautaro Martinez's agents in Milan ahead of crunch Barcelona game https://t.co/nFNWsMOaaj — SPORT English (@Sport_EN) December 9, 2019

إذ يتعين على الإنتر تحقيق الفوز إذا ما أراد العبور إلى الدور التالي من المسابقة وتحاشي مفاجآت بوروسيا دورتموند.

وقال تقرير سبورت إن وكيلي أعمال لاوتارو، بيتو ياكي ورونالدو زاراتي، قد وصلا إلى ميلانو للاجتماع مع إدارة برشلونة.

بينما سيجتمع المدير الرياضي لبرشلونة، إيريك أبيدال، بممثلين من إنتر ميلانو من أجل بحث المسألة ذاتها.

ويعمل النادي الكاتالوني على إنهاء الصفقة لصالحه وإيجاد اتفاق مُرضٍ مع الجانب الإيطالي عبر الضغط على إدارته ووكيل أعمال اللاعب معًا.

فيما تشير مصادر إيطالية إلى نية برشلونة إدارج لاعبيها أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش ضمن الصفقة بصيغة التبادل.

تبلغ القيمة السوقية للاوتارو نحو 40 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الإنتر حتى صيف 2023 من دون شروط جزائية.

لكن مسألة التخلي عن اللاعب ليست مطروحة على أجندة النيراتزوري في الوقت الحالي، خاصة بعد التوهج غير العادي في مستوياته.

أحرز لاوتارو 13 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 20 لقاء خاضهم هذا الموسم في مختلف البطولات.

وكان قد انتقل إلى الإنتر طليعة الموسم الماضي قادمًا من راسينج الأرجنتيني بـ 25 مليون يورو.