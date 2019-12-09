الرياضة

برشلونة لإيجاد خليفة للويس سواريز..

برشلونة يضغط لنيل خدمات مهاجم إنتر ميلانو

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ربيع الآخر / 1441 هـ       9 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو

قال تقرير صادر عن يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من دوائر برشلونة، إن إدارة النادي تخطط للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلانو، لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وتسافر بعثة برشلونة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لخوض المباراة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

إذ يتعين على الإنتر تحقيق الفوز إذا ما أراد العبور إلى الدور التالي من المسابقة وتحاشي مفاجآت بوروسيا دورتموند.

وقال تقرير سبورت إن وكيلي أعمال لاوتارو، بيتو ياكي ورونالدو زاراتي، قد وصلا إلى ميلانو للاجتماع مع إدارة برشلونة.

بينما سيجتمع المدير الرياضي لبرشلونة، إيريك أبيدال، بممثلين من إنتر ميلانو من أجل بحث المسألة ذاتها.

ويعمل النادي الكاتالوني على إنهاء الصفقة لصالحه وإيجاد اتفاق مُرضٍ مع الجانب الإيطالي عبر الضغط على إدارته ووكيل أعمال اللاعب معًا.

فيما تشير مصادر إيطالية إلى نية برشلونة إدارج لاعبيها أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش ضمن الصفقة بصيغة التبادل.

تبلغ القيمة السوقية للاوتارو نحو 40 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الإنتر حتى صيف 2023 من دون شروط جزائية.

لكن مسألة التخلي عن اللاعب ليست مطروحة على أجندة النيراتزوري في الوقت الحالي، خاصة بعد التوهج غير العادي في مستوياته.

أحرز لاوتارو 13 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 20 لقاء خاضهم هذا الموسم في مختلف البطولات.

وكان قد انتقل إلى الإنتر طليعة الموسم الماضي قادمًا من راسينج الأرجنتيني بـ 25 مليون يورو.

محمد ابو الوفا

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