المملكة تستعرض تجربتها الرائدة في إدارة وطب الحشود

تستعرض المملكة تجربتها الرائدة في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد، وذلك خلال المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه الصحة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي سيعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 10 – 13 ديسمبر 2019م، حيث تعد المملكة مرجعاً رائداً في مجال صحة وإدارة الحشود، ولديها خبرات متميزة في هذا المجال أشاد بها العديد من المنظمات الصحية الدولية .