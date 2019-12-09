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التحقيق في اعتداء طالب على معلم بالقنفذة

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1441 هـ       9 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شكلت ادارة تعليم القنفذة لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد الطلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي

وقال ادارة تعليم القنفذة في بيان لها ، أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم ، مؤكداً حرصه على اتخذا كافة الاجراءات لحفظ حق المعلم

وعدم تكرار مثل هذه الواقعة

ولفتت الادارة إلى أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بحضور ولي أمره .

صحيفة البلاد

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