معرض السيارات السعودي الدولي ينطلق في جدة الثلاثاء

جدة ــ أحمد شرف الدين

تنطلق فعاليات معرض السيارات السعودي الدولي 2019، للسنة الواحدة والاربعين على التوالي في الفترة بين 10 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري في مركز جدة للمنتديات والفعاليات تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.

ويعتبر من أهم الأحدث السنوية للسيارات في السعودية والذي يشهد هذا العام مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محلياً لعرض كل اصدارات السيارات الجديدة لعام 2019 وكشف الغطاء عن بعض أهم الإصدارات الجديدة والحصرية لأول مرة في السوق السعودي.

وسيكون هذا المعرض الذي يقام كل عام منذ 1978 وحتى اليوم سيكون مختلفاً في 2019 حيث سيحتوي على مفاجآت جديدة وعشرات السيارات الجديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة على منصات الفعاليات، بالإضافة إلى تجارب القيادة وفعاليات متنوعة خارج الصالات الرئيسية، ومتعة أكثر للجميع، إضافة إلى أن الدخول مجاني للجميع، وأعلن عدد كبير من مصنعي السيارات من أميركا الشمالية وآسيا مشاركتهم في المعرض، وسيعرض هؤلاء العديد من السيارات الجديدة، بالإضافة إلى سيارات هجينة وكهربائية، والمقرر طرحها في المعرض للمرة الأولى.

وأكد هادي الحارث، الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض الجهة المنظمة للمعرض أن جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق النسخة الواحدة والأربعين من المعرض قد اكتملت، مشيراً إلى أن المعرض سيضيف إضافات جديدة تتيح للجمهور مشاهدة العديد من الفعاليات والأنشطة المخصصة للشباب وعروض حية للسيارات المعدلة وسيارات الدفع الرباعى، وأشار إلى أن المعرض الذي يقام على مساحة (10.000) م2 داخلي و(30.000) م2 خارجي، سيوفر لزوار وعشاق السيارات مجموعة واسعة من أحدث موديلات السيارات العائلية، وسيارات النقل الشخصي والتجاري والسيارات صديقة البيئة.