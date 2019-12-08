مركز الملك سلمان يواصل مساعدة المتضررين والمحتاجين

صنعاء- لبنان-بورتسودان- واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعداته للمتضررين والمحتاجين في اليمن ولبنان والسودان وتنزانيا والمعرب.

وقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.



وراجع العيادات خلال شهر نوفمبر الماضي في قسم الطوارئ 1,587 فردًا، وعيادة الباطنية 1,167 شخصا، والفريق المتنقل 377 مريضا, وعيادة تضميد الجروح 85 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 3,889 مريضا، وراجع عيادة النساء 306 امرأة ، وأجري الفحص المخبري لـ 1,213 شخصًا ، وراجع قسم الرعاية الصحية 902 مراجعًا، وقسم التحصين 86 مستفيدًا وقسم التغذية 140 مريضا.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة

وجرى خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 335,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات وشفط مياه الصرف الصحي فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34.614 فرداً.



كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019م، 2,243 مستفيداً، وعيادة الباطنية 756 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 149 مراجعًا، وعيادة التحصين48 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 278 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 885 شخصًا، وعيادات الولادة 12 حالة، وقسم النساء و الولادة 418 امرأة، والفريق المتنقل 466 مريضاً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,142 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 3,525 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 17 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,018 مريضاً.

وسلّم المركز سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة الإسعافية وأجهزة الإنعاش الرئوي لمركز غسيل الكلى ومستشفى الشحر العام كدعم للقطاع الصحي في ساحل حضرموت.

وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 28 نوفمبر –4 ديسمبر 2019م 601 مستفيداً، وعيادة الباطنية 310 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 964 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 440 مستفيد، وقسم نقل الدم 5 مستفيد، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 616 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 857 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1,555 فرداً، وراجع قسم الأشعة 68 مريضًا.



وسلّم المركز في محافظة عدن سيارات إسعاف لمحافظات عدن وتعز والحديدة.

وفي شمال لبنان نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية 18 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات.

وفي السودان قام المركز بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية بتوزيع 2,000 كرتون من التمور في ولايتي سنار والبحر الأحمر السودانيتين.

وجرى توزيع 500 كرتون تمر في وحدات “البردانه” و”كركوج” و”اب قرع”، استفاد منها 2500 فرد، كما تم توزيع 1,500 كرتون تمر في مدينة بورسودان في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 7500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.

وفي تنزانيا أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 13 عملية جراحية منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 8 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.



ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 55 عملية جراحية، 23 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 32 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

وفي المغرب أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز في منطقة شيشاوة 123 عملية جراحية منها 58 للرجال و 65 للنساء ، وصرفت 655 نظارة طبية وذلك خلال اليوم الثاني للحملة، ليصل إجمالي العمليات المنفذة خلال اليومين الأولين 172 عملية، وتأتي الحملة بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.