عقاب فريد من واتساب ضد هؤلاء المستخدمين .. احترس من spam!

عقاب فريد من نوعه تستعد شركة واتساب اليوم، لإقراره ضد المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها.

ويستهدف العقاب بحسب سبوتنيك، من يقومون بإرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ”SPAM”.

وأضافت الشركة حسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق “واتساب” ميزة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في المحادثات الجماعية، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

حملة واتساب لحماية المستخدمين

ويأتي هذا التعديل من قبل واتساب، من أجل حماية مستخدمي التطبيق من التعرض المكثف للرسائل المزعجة غير المرغوب فيها.

ولم تكشف الشركة عن الإجراءات وما هو عقاب المخالفين.

وفي ذات السياق، أكدت شركة واتساب، أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية.