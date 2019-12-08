شاطئ نصف القمر يستعد لانطلاق رالي الشرقية الصحراوي

الدمام – حمودالزهراني

بدأ العد التنازلي على الجولة الاخيرة من بطولة السعودية في رالي المنطقة الشرقية الذي سيقام في شاطئ نصف القمر وقد وضع الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية اللمسات الأخيرة على رالي الشرقية، الجولة الخامسة والأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث يُختتم بذلك أول موسم لهذه البُطولة التي شهدت نجاحًا مُنقطع النظير.

وسيُقام الرالي في الفترة من يوم الخميس 12 الى السبت 14 (ديسمبر) الجاري في المنطقة الشرقية كما من سيشهد الرالي حُضور مُراقبين من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” بغية تقييمه من أجل ضمه مُستقبلًا لعداد جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة “باخا”.

سيتخِّذ الرالي من فندق “هوليداي إن” على شاطئ نصف القمر – قُرب مدينة الخُبَر مقرًّا له، وسيكون قريبًا نسبيًا من الطريق الواصل بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، وفي نفس المكان الذي استضاف نُسخَتَي رالي الشرقية، في العام 2008 عندما كان حدثًا تجريبًا، وفي العام 2010، عندما كان جُزءًا من بُطولة الشرق الأوسط للراليات.

وسيتقدَّم المُشاركين السائق السعودي يزيد الراجحي، في سيارته تويوتا هايلوكس، كما سيحِّل السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب ضيفًا على البُطولة، إذ سيُشارك في الرالي في إطار تحضيراته النهائية للمُشاركة في رالي داكار الذي تستضيفه المملكة في الشهر المُقبل، وسيُساعده الملّاح الإسباني لوكاس كروز. وسطَّر ساينز العديد من لاإنجازات في رياضة السيارات، منها فوزه ببُطولة العالم للراليات “دبليو آر سي” مرَّتَيْن، عامي 1990 و 1992، مع فريق تويوتا أوروبا للراليات، وفوزه بلقب رالي داكار مرَّتيْن.

ستُقام الفُحوصات الإدارية والتقنية في فُندق “هوليداي إن” يوم الأربعاء، 11 (ديسمبر) وتستمر حتى صباح اليوم التالي، الخميس، في حين يُقام حفل افتتاح الرالي وانطلاقته والمرحلة الاستعراضية الخاصة بالجُمهور اعتباراً من الساعة الثالثة عصر يوم الخميس، 12 (ديسمبر).

وستنطلق المُنافسات الفعلية للرالي اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الجُمعة، المُوافق 13 (ديسمبر)، ويخوض السائقون خلاله المرحلة الخاصة الثانية، وستكون الأطول، في حين يخوضون المرحلة الخاصة الثالثة (الأخيرة) في اليوم التالي، السبت، حيث ستبدأ في الساعة السابعة والنصف، على أن يُقام حفل اختتام الرالي وتتويج الفائزين في الساعة السباعة مساء يوم السبت، 14 (ديسمبر).

يُقام راي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، عبد الـه باخَشَب، المُشرف العام للراليات في المملكة، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “أم بي سي” الإعلامية، و “العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وينتظر أن يشهد السباق تنافسا وإثارة بين المتسابقين والمشاركين من البداية حتى النهاية.