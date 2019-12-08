تيرشتيجن يتفوق على نيمار ورونالدو في صناعة الأهداف هذا الموسم!

بات في سِجِل الدولي الألماني وحارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، مارك أندري تيرشتيج هدفين من حيث الصناعة هذا الموسم.

تيرشتيجن (27 عامًا) صنع الهدف الأول لفريقه سهرة أمس السبت ضد ريال مايوركا، في المباراة التي انتهت بخماسية كاتالونية.

ومرر الحارس ركلة مرمى سريعة التنفيذ باتجاه زميله أنطوان جريزمان الذي ركض من منتصف الملعب وأودعها في شباك خصمه.

صناعة هدف جريزمان..



يعتبر هذا هو الهدف الثاني الذي يصنعه تيرشتيجن بالموسم الحالي بعدما قدّم تمريرة مماثلة للويس سواريز في سبتمبر ضد خيتافي.

صناعة هدف سواريز..



وعقب المباراة انتشرت تلك الإحصائية الساخرة التي تقول أن تيرشتيجن صنع أهدافًا بمجريات الموسم الحالي أكثر من 10 نجوم في أوروبا.

يتصدر تلك القائمة الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، كريستيانو رونالدو، الذي صنع بدوره هدفًا يتيمًا بعد 15 جولة من الكالتشيو رفقة يوفنتوس.

إضافة إلى رونالدو هناك أيضًا مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج، ولاكازيت من أرسنال، ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، وإيدين هازارد من ريال مدريد، ماركور رويس من بوروسيا دورتموند، لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلانو. جميعهم صنعوا هدفًا واحدًا.

بينما لم يتمكن أي من الثلاثي، نيمار و روميلو لوكاكو وبيير إيمريك أوباميانج من صناعة أي أهداف حتى الآن.