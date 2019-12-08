الكوليسترول وخطره على القلب .. تعرف على الوقت المناسب لفحصه

الكوليسترول وخطره على القلب والصحة عنوان مقلق يجب العمل على تفادى آثاره بأي طريقة.

ووفقا لسكاي نيوز، أفادت دراسة حديثة بأنه يجب فحص مستويات هذا العنصر الخطر في منتصف العشرينات من العمر.

حيث يمكن استخدام القراءات لحساب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مدى الحياة.

وتعد هذه الدراسة، التى نشرت نتائجها في مجلة “لانسيت” الصحة ، هي الأكثر شمولية حتى الآن.

وذلك للنظر في المخاطر الصحية على المدى الطويل من ارتفاع مستويات العنصر الضار لعدة عقود.

تخفيض الكوليسترول في وقت مبكر

ويؤكد الباحثون في كلية الطب جامعة “هامبورج” أنه في وقت مبكر، يتخذ الأشخاص إجراءات لتخفيض الكوليسترول من خلال تغييرات في النظام الغذائي والأدوية، كلما كان ذلك أفضل.