الفيصل يكرم الفائزين بجائزة “خطنا من تراثنا”

جدة : واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجائزة “خطًنا من تُراثنا” التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة بالشراكة مع شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية, بمشاركة أكثر من 700 متسابق تم قبول أعمال 60 خطاطاً تنافسوا على جوائز المسابقة في أفرع الخطوط الجائزة (الديواني والنسخ والثُلث والتشكيلي، توحدت موضوعاتها حول كلمات خالدة عن خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الحفل الذي أعلن سموه عن مضاعفة قيمة الجائزة “خطنا من تراثنا” لتصبح نصف مليون ريال، زار المعرض المصاحب الذي يحوي الأعمال الفائزة للخط العربي , مسلماً الجوائز للفائزين التسعة الأوائل وهم 🙁 عبد الرحمن المالكي وإبراهيم آل زايد وعبيد النفيعي، في فرع خط الثُلث، وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي في فرع خط النسخ، وجمال العنزي وبشائر عبد اللطيف وليلى النجار في فرع الخط الديواني).

من جانبه أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح , عن شكره للأمير خالد الفيصل , ودعمه للحراك الثقافي والفني بالمنطقة , ما يعزز ويرسخ القيم الوطنية.