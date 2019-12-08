الفيصل يستعرض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير منطقة مكة

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الحالي ، تخلله استعراض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية المملكة 2030.

وخلال الاجتماع ، الذي حضره المستشار بالديوان الملكي ، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة ، المهندس إبراهيم السلطان ، تم مناقشة توجّه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة والمشاركة في تنفيذها ، ما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة ، إضافة لتجويد وتحسين منظومة البُنى التحتية فيها.

ووافق المجلس على عدد من المشاريع التنموية في محافظات المنطقة , التي سوف يمولها القطاع الخاص ، فيما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وفي شأن متصل استقبل سمو الأمير خالد الفيصل أعضاء المجلس الذين صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيينهم من أهالي منطقة مكة المكرمة ، وهنأهم سموه بالثقة الكريمة ، سائلا الله لهم التوفيق في مهام عملهم.

ويأتي تعيينهم بناء على ما رفعه سموه بتعيين كلٍ من طارق بن عبد الرحمن فقيه ، والدكتور راشد بن بخيت الغامدي ، والدكتور هاشم بن بكر حريري ، ومحمد بن عبد الصمد القرشي ، أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات.

واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة ، بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة ، والإشراف عليها.