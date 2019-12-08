“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 7770 هكتارا بالمناطق

الرياض : واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فِرَق الاستكشاف والمكافحة قامت خلال شهر نوفمبر، بمسح 277,173 هكتارا ومعالجة 7,770 هكتارا، في عدة مناطق شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ونجران.

وأوضحت أن حالة الجراد الصحراوي في مستوى الاحتراس حيث تشكلت مجموعات صغيرة من الجراد الأحمر غير الناضج في جازان جراء الانسلاخات للجيل الأول من الموسم الشتوي المبكر، وفي الليث استمر نشاط التكاثر المحلي بمضاعفة الأعداد ومشاهدة مجاميع صغيرة من الحوريات الانتقالية،

وكانت فرق المكافحة تتابع الوضع بشكل جيد، مبينة أنه من الثالث والعشرين من نوفمبر حدثت ظروف جوية ملائمة لهجرة الأسراب.

وأشارت الوزارة أن الوضع العام ما زال يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف في جميع نطاق التكاثر الشتوي، وذلك للتحسن المستمر في الظروف البيئية، حيث توفرت الرطوبة الأرضية والغطاء النباتي ودرجات الحرارة المعتدلة والملائمة لحدوث التكاثر في ذلك النطاق.

وتوقعت الوزارة أن يكون هناك فقس للبيض الناتج من تزاوج بعض المجموعات المتجزئة من الأسراب من منتصف الشهر الحالي، والتي لم يتم السيطرة عليها إما لانتقالها لمناطق يصعب الوصول إليها ولم يتم استكشافها، أو لتأخر فرق المكافحة عن الرش بسبب وجود عوائق النحالين وأصحاب الماشية، وسوف يكون نطاق الفقس ما بين شمال ساحل عسير حتى جنوب العاصمة المقدسة، كما أنه غير مستبعد استمرار هجمات الأسراب خلال الموسم الشتوي وذلك لملائمة الظروف وكثافة الأسراب المتواجدة بالدول المجاورة.