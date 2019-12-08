البحرين تفوز على السعودية وتتوج بـ”خليجي 24″

البلاد : متابعات

توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما فاز على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في نهائي “خليجي 24”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتوج بها المنتخب البحريني باللقب، بعدما حل وصيفا خلال نسخ 1970 و1982 و1992 و2003.

وأهدر المنتخب السعودي ركلة جزء في الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق سلمان الفرج، قائد “الأخضر” الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس البحرين.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد سعد الرميحي في الدقيقة الـ70 من الشوط الأول، بعدما استغل الغفلة الدفاعية للمنتخب السعودي.