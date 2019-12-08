“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في 98 موقعاً بالمملكة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 98 موقعاً خلال هذا الاسبوع حول مناطق المملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة ” نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.