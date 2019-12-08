أمير الرياض يتسلم تقرير “الأمر بالعروف” لموسم الحج

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري, وعددا من مسؤولي الفرع الذين قدموا لسموه تقريرا عن موسم الحج لعام 1440هـ .

واستعرض العسيري مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.