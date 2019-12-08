الأخيره

أكثر من 9 ملايين زائر لموسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1441 هـ       8 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تزايد مستمر في أعداد زوار موسم الرياض، والذي بلغ حتى مساء الخميس الماضي تسعة ملايين وثلاثمائة ألف زائر.

ومن المتوقع ان يصل عدد زاور موسم الرياض إلى العشرة ملايين زائر، خلال أيام قليلة وذلك بالتزامن مع إطلاق فعاليات مختلفة، مثل: أمسيات شعر المحاورة والنظم، ومهرجان ليج أوف ليجندز، وعدد من الحفلات الغنائية، والسمرات الفنية المقامة في منطقة “صحارى الرياض”، التي تم افتتاحها يوم الأربعاء الماضي، والعديد من الفعاليات المتنوعة والمتجددة، التي يقدمها موسم الرياض لزواره بشكل يومي.

صحيفة البلاد

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