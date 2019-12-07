18 مليون مستخدم لبرامج وتطبيقات وسائل التواصل في المملكة

تنامى اهتمام المجتمع السعودي بوسائل التواصل وزاد تأثيرها في حياته اليومية، حيث شهدت تطبيقات وبرامج وسائل التواصل تزايد عدد مستخدميها بتضاعف عدد النشطين خلال الأعوام الأخيرة من 8.5 مليون إلى 12.8 مليون مستخدم ومؤخراً وصل عددهم إلى 18.3 مليون مستخدم بما يعادل 58 % من تعداد سكان المملكة.

وتعد الهواتف الذكية المنصة الأكبر في الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي، ويقدر معدل دخول الشخص الواحد على شبكات التواصل باستخدام الهواتف الذكية بـ 260 دقيقة يومياً واستحوذ كل من”فيس بوك” و” تويتر ” على أكبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل في المملكة، حيث بلغ مستخدمو “فيس بوك” 11 مليون مستخدم، بينما وصل عدد مستخدمي “تويتر” 9 ملايين مستخدم وحظي موقع “يوتيوب” بنسبة مشاهدة عالية، فقد حرص 7 ملايين مستخدم سعودي على مشاهدة مقاطع اليوتيوب بمعدل 105900 ساعة يومياً.