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«التعاون الإسلامي»: منفذ «حادثة فلوريدا» لا يمثل قيم الإسلام

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1441 هـ       7 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا ، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم رفضها لهذا الاعتداء، مشددةً على أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية.

وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاء لأهالي القتلى، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة البلاد

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