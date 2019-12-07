إنشاء أكاديمية للتدريب بجامعة الجوف

سكاكا – البلاد

دشنت جامعة الجوف الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية الجديدة، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية لإنشاء أكاديمية التدريب بحضور مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بالمدينة الجامعية.

وألقى المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات والمشاريع التقنية بالجامعة الدكتور ماجد الفياض كلمة أوضح فيها جهود المملكة في مجال التحول الرقمي خلال الخمس سنوات الأخيرة، مبيناً أنها تستهدف أربعة جهات من ضمنها التعليم الرقمي وأن الخطة الاستراتيجية للجامعة شملت مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والمجتمع.

ودشن مدير الجامعة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية مؤكداً أنها تأتي مواكبة لرؤية المملكة في جانب تنمية البنية التحتية الرقمية، مبينا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود قامت بها جهات متعددة داخل الجامعة، في مقدمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية.