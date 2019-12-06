مصرع قيادي حوثي وتسعة من عناصر الميليشيا بصعدة

البلاد : واس

لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعه مع عدد من عناصره في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأسفر الهجوم – بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية – عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.

من جهة أخرى أعلنت السُلطات في محافظة شبوة اليمنية مقتل مسؤول شرطة مديرية الروضة النقيب مجاهد سالم باعوضة من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت اللجنة الأمنية بالمحافظة في بيان: إن النقيب باعوضة تعرض مع اثنين من مرافقيه أمس لـ “عمل إجرامي غادر وجبان في طريق الروضة”.

وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “أن الأجهزة الأمنية باشرت عملها في جمع الاستدلالات والتحريات للكشف عن الجناة “.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستظل تلاحق مرتكبي هذه الجريمة حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

وجددت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة “التأكيد على وقوفها في وجه مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة واستعدادها لاجتثاث ما تبقى من جذورها أينما وجدت”.