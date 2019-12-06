كيبورد ضد الهاكرز .. لوحة مفاتيح مقابل 70 يورو تحمي جهازك من الاختراق!

ضد محاولات الهاكرز لقرصنة الهارد وير، أعلنت شركة عالمية إنتاج كيبورد جديدة تتمتع بحماية ضد برامج التجسس على الهاردوير.

الكيبورد الجديد يعمل بنظام نقل الأزرار بشكل مشفر، بحسب سكاي نيوز.

بالإضافة إلى توافر قارئ البطاقة الذكية PC/SC وواجهة RF/NFC.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن الشركة أعلنت أن لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة تبدو بتصميم تقليدي.

وعلى الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية، إلا أن الشركة اعتمدت على مفاتيح LPK.

وتتمثل أهم ميزة بلوحة المفاتيح الجديدة في الوضع الآمن والذي يعمل على نقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر.

وبالتالي فإنه يوفر حماية ضد برامج الهاكرز على الهاردوير وهجمات BadUSB.

ولم تكشف شركة شيري عن أية معلومات تفصيلية حول طريقة تفعيل الوضع الآمن.

إلا أنه يتطلب برنامجا خاصا يتوافر لنظام تشغيل لينوكس فقط في الوقت الحالي.

ويجري العمل حاليا على تطوير إصدار لأجهزة ويندوز.

جدير بالذكر أن سعر هذه اللوحة سيصل لـ70 يورو.