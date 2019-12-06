“سابتكو” تبيع 350 حافلة مستعملة

الرياض – البلاد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” بيع 350 حافلة من نوع روزا من حافلاتها المستعملة الفائضة عن حاجتها بقيمتها الدفترية إلى الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل “سيتكو”، بقيمة 32 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس على “تداول”، أن المتحصلات من بيع الحافلات ستستخدم في تمويل رأس المال العامل، مبينة أن العقد يأتي ضمن الأعمال الاعتيادية للشركة وسيتم المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.

وبينت عدم وجود شروط للصفقة، وعدم وجود بيانات مالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، مبينة عدم وجود تأثير للصفقة على الشركة وعملياتها.