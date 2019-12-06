حملات تفتيشية لحماية الملكية الفكرية

الرياض – البلاد

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملات تفتيشية واسعة على مدن ومناطق المملكة، لضبط المحال التجارية المخالفة لنظامي حماية حقوق المؤلف وحماية العلامات التجارية.

وتواصل الهيئة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، من الانتهاكات، إذ جرى خلال الحملة الميدانية الأخيرة ضبط عدد من المحال التجارية في بعض مدن ومحافظات المملكة؛ إذ اتضح تعاملها مع أجهزة من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية، التي يُحظر الترويج لها أو استغلالها بأي شكل، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإنفاذ العقوبات المستحقة واللازمة للحد من انتشار مثل هذا النوع من الانتهاكات.

وحذرت الهيئة من التعامل مع أو الإتجار بأي منتج من شأنه انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية في المملكة، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات وأنظمة التشغيل والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية.