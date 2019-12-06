جاريث بيل يحقق رقمًا قياسيًا في الإصابات بمسيرته الكروية

حقق الدولي الويلزي ومهاجم ريال مدريد الإسباني، جاريث بيل، رقمًا قياسيًا من حيث عدد الإصابات في مسيرته.

بيل (30 عامًا) يعاني في الوقت الحالي من إصابة على مستوى الركبة اليسرى ستبعده عن مواجهتي إسبانيول وكلوب بروج القادمتين.

وغدت تلك الإصابة رقم 25 للاعب مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه صيف 2013 عندما وفد إليه من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

إذ تخطى بيل بذلك الرقم (25) عدد إصاباته مع توتنهام خلال ست سنوات قضاها بالملاعب الإنجليزية.

ليسجل رقمًا جديدً على مستوى الإصابات ويصبح ريال مدريد أكثر نادٍ أصيب من خلاله بيل في مسيرته.

فقد جاريث بيل ما مجموعه 90 مباراة مع الميرنجي بسبب الإصابات، وهو ما جعه يفقد مقعده الأساسي بالنادي.

من بين 25 تعرض لها اللاعب في إسبانيا كانت القدم اليسرى صاحبة نصيب الأسد منهم بواقع 10 مرات.

فيما لم تكن الأمور أفضل حالًا بتوتنهام، إذ تعرض إلى 24 إصابة وشارك فقط في 203 مباراة من أصل 323.

موسم بيل الأول مع السبيرز في 2007-2008 كان مليء بالإصابات وبلغ عددهم 12، وهو ما جعل مدربه آنذاك هاري ريدناب يعرض خدماته على ميدلزبره مقابل الحصول على لاعبهم ستيورت داونينج.

يخوض ريال مدريد مواجهة هامة ضد إسبانيول غدًا السبت على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بالدوري الإسباني بالجولة الـ 15.

وتحتل الكتيبة المدريدية وصافة لائحة الترتيب العام للدوري بفارق الأهداف عن برشلونة ونفس الرصيد من النقاط (31).