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تعرف على أسباب ضعف وفقد حاسة الشم

فرناس حفظيaccess_time9 / ربيع الآخر / 1441 هـ       6 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يعاني بعض الأشخاص من ضعف أو فقد مؤقت لحاسة الشم، وقد لا ينتبه العديد من الأشخاص لذلك وقد أجابت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن أسباب فقد حاسة الشم المؤقت أو ضعفها ويعود ذلك إلى انسداد المجاري التنفسية أو انتفاخها بسبب تعرضها لمواد كيميائية حارقة، أو إصابة الشخص بأورام في الدماغ، أو تضرر الأعصاب الإضافة إلى ارتفاع سكر الدم دون تناول أدوية لخفضه، أو الإصابة بمرض انفصام الشخصية، أو مشاكل بالهرمونات خصوصا الغدة الدرقية، والإصابة بأمراض الزهايمر وباركنسون الصرع والتصلب اللويحي.

ووفقا للتقرير الطبي الذي حذر من تناول أدوية خفض ضغط الدم دون إستشارة الطبيب وشددوا على ضرورة مراجعة الطبيب المختص في حال الإحساس بضعف حاسة الشم.

vernas hefzy

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