الدولية

المحكمة الجنائية الدولية قلقة من تلويح إسرائيل بضم غور الأردن

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1441 هـ       6 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.

وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها السنوي عن القلق لما تخطط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أي خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *