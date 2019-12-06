الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها ولابد من الصرامة معها

البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير اليوم الجمعة أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها مشدداً على أنه لابد من الصرامة معها.

وقال الجبير خلال كلمته على هامش مؤتمر “روما للبحر المتوسط”:” لا أحد يسعى إلى الحرب ولكن إيران تؤمن بتصدير ثورتها ولا تحترم سيادة الدول، ولا بد من القضاء على أدواتها التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار الجبير إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتدخل إيران بشؤونه مدمر، مؤكداً على أن الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدأ الحرب، ونوه إلى أن كل اليمنيين بما فيهم الحوثيين لهم دور في مستقبل اليمن، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.