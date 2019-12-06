أمير القصيم: التعليم يساهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان

بريدة ـ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة امس مدير عام تعليم المنطقة صالح الجاسر، ومنسوبي التعليم من معلمين وطلاب، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تنظيم وزارة التعليم احتفالاً خاصاً تحت شعار “لك .. ياسلمان” خلال المدة من 1- 8 /4/ 1441هـ , بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير تعليم المنطقة والحضور, مشيداً بما قام به تعليم المنطقة من خلال هذه الاحتفالية والمشاركة في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً في وقت يزخر فيه بلادنا والله الحمد بشتى جوانب التطور في جميع نواحي الحياة وفق رؤية 2030، أهمها بناء الإنسان السعودي والعمل على تمكين الشباب وشابات الوطن من خلال رفع مستوى التعليم والاهتمام به،

مؤكداً أهمية الدور المناط بالتعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، والاهتمام بتربية النشء بما يسهم في تعزيز انتمائهم وولائهم ونموهم المعرفي، ويكفل المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء التي يشهدها الوطن، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من رعاية واهتمام، مشيداً بالجهود التي يبذلها التعليم بالمنطقة في هذه المناسبة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته في شتى المجالات.