‏17 ملياراً استثمارات لصناديق إنماء مكة

جدة- ياسر بن يوسف

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار عن نجاح اكتمال طرح “صناديق الإنماء مكة للتطوير” العقارية بقيمة استثمارات تجاوزت 17 مليار ريال، حيث سيتم تطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين تقع ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمدينة مكة المكرمة، ويعد هذا المشروع الضخم أحد أهم مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة، من خلال توفير خيارات متعددة ومتنوعة تشمل السكن والتسوق وتوفر سهولة التنقل وتوفر وسائل المواصلات بين مرافق المشروع وبين المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.