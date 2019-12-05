الرياضة

ريال مدريد يفتقد أبرز أسلحته ضد برشلونة..

مهاجم ريال مدريد يغيب عن الكلاسيكو

محمد ابو الوفاaccess_time8 / ربيع الآخر / 1441 هـ       5 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا لإيضاح الحالة الصحية لمهاجمه، إيدين هازارد، بعد الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا.

وتعرض هازارد (28 عامًا) إلى إصابة على مستوى الكاحل الأيمن خلال مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا قبل 10 أيام.

وقال النادي في بيانه.. “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، شُخِصّ اللاعب بإصابته بشرخ خارجي غير مكتمل في القدم اليمنى. في انتظار التطورات”.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن اللاعب سيغيب بشكل حتمي عن لقاء الكلاسيكو.

إذ يحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في أرضية ملعب كامب نو يوم 18 ديسمبر الجاري في مباراة مؤجلة بالدوري.

وقد يمتد الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك بغياب هازارد عن الميرنجي في كأس السوبر الإسبانية المقامة في المملكة بشهر يناير المقبل.

وسجل هازارد هدفًا واحدًا وصنع مثله خلال 8 لقاءات خاضها مع النادي الملكي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وانتقل إليه في صفقة ضخمة طليعة هذا الموسم قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بلغت قرابة 100 مليون يورو.

محمد ابو الوفا

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