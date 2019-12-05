منصة إبداعية لإطلاق مواهب الأطفال

الرياض ـ البلاد

ينظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض بعد غد السبت فعالية “عوالمنا”، وذلك ضمن فعاليات موسم_الرياض، وتمثل “عوالمنا” منصة ترفيهية إلهامية تفاعلية تعنى بتشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

ويهدف مركز مبادرات مسك من هذه الفعالية إلى اكتشاف مواهب الأطفال وصقلها من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والأدائية، وتدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي وتطوير قدراته، وإثراء مخيلة الطفل وتدريبه على تطوير أفكاره، وابتكار عوالم تناسب عمره يرى من خلالها واقعه بعيون خلاقة جديدة، وتمكين موهبة الطفل للظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته.

وتأتي الفعالية امتداداً لاهتمام مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بتنمية المواهب اليافعة واحتضانها مبكراً، وتسليط الضوء على كيفية اكتشاف المواهب ودعهما وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية، فضلاً عن أهمية إيجاد منصة خاصة بالطفل لإعطائه المساحة ليكتشف موهبته ويعبر عنها.