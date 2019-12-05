الرياضة

غيابات تفاجيء جماهير الهلال..

مفاجأة في قائمة الهلال لكأس العالم للأندية

محمد ابو الوفاaccess_time8 / ربيع الآخر / 1441 هـ       5 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قوائم الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2019.

يخوض الهلال البطولة بصفته بطلًا لقارة آسيا إضافة إلى 6 فرق أخرى من 6 قارات مختلفة أبرزهم ليفربول بطل أوروبا.

ويستهل الزعيم مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة الترجي التونسي ممثل إفريقيا يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة الهلال للبطولة شهدت مفاجآة من العيار الثقيل بغياب نواف العابد الذي يشارك رفقة المنتخب السعودي بكأس خليجي 24.

إضافة إلى العابد، فقد استبعد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كل من ناصر الدوسري وصالح الشهري ويزن الجاري وذعار حسين.

جاءت قائمة الهلال كالتالي..

حراسة المرمى: المعيوف – الواكد – الغامدي.
خط الدفاع: البريك – الشهراني – البليهي -قادش – الحافظ – هيون سو – الجحفلي – كردي.
خط الوسط: عطيف – إدواردو – كويلار – جيوفينكو – سالم الدوسري – الشلهوب -هاتان – سلمان الفرج – كنو.
خط الهجوم: جوميز – كاريلو – الخربين.

محمد ابو الوفا

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