مفاجأة في قائمة الهلال لكأس العالم للأندية

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قوائم الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2019.

يخوض الهلال البطولة بصفته بطلًا لقارة آسيا إضافة إلى 6 فرق أخرى من 6 قارات مختلفة أبرزهم ليفربول بطل أوروبا.

1⃣6⃣1⃣ joueurs

3⃣2⃣ nations

7⃣ équipes Découvrez les noms de tous les joueurs qui participeront à la #ClubWC 👇 — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) December 5, 2019

ويستهل الزعيم مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة الترجي التونسي ممثل إفريقيا يوم 14 ديسمبر الجاري.

قائمة الهلال للبطولة شهدت مفاجآة من العيار الثقيل بغياب نواف العابد الذي يشارك رفقة المنتخب السعودي بكأس خليجي 24.

إضافة إلى العابد، فقد استبعد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كل من ناصر الدوسري وصالح الشهري ويزن الجاري وذعار حسين.

جاءت قائمة الهلال كالتالي..

حراسة المرمى: المعيوف – الواكد – الغامدي.

خط الدفاع: البريك – الشهراني – البليهي -قادش – الحافظ – هيون سو – الجحفلي – كردي.

خط الوسط: عطيف – إدواردو – كويلار – جيوفينكو – سالم الدوسري – الشلهوب -هاتان – سلمان الفرج – كنو.

خط الهجوم: جوميز – كاريلو – الخربين.