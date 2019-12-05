معرض لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية

جدة ـ البلاد

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء” في جدة يوم غد الجمعة وبعد غد السبت بهدف توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

ويشتمل المعرض على مجموعة من الأركان منها ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة.

ويتضمن المعرض ركنا خاصا بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل “صندوق النفقة، شمل، المصالحة”، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية عبر عرض كرتوني جذاب.