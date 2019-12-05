شات مزيف .. احترس من هذا البرنامج الخطير على هاتفك المحمول!

شات او دردشة يتنكر فيها هذا البرنامج الخطير ليخترق بيانات مستخدمه، وفقا لتقرير خطير اوردته سبوتنيك.

ويستهدف البرنامج مستخدمي اندرويد بشكل جديد من البرامج الضارة للأجهزة المحمولة.

تلك البرامج مصممة للتطفل على المكالمات والنصوص وغيرها عن طريق خداعهم في تحميل تطبيق دردشة مزيف.

تم اكتشاف هذا البرنامج الخبيث، الذي يطلق عليه Caller Spy، وتحليله بواسطة باحثي الأمن السيبراني في شركة Trend Micro، الذين يعتقدون أن هجمات البرمجيات الخبيثة هي جزء من حملة تجسس إلكترونية.

تعتبر الهواتف الذكية هدفًا مفيدًا بشكل خاص للمهاجمين بهدف التجسس الإلكتروني عبر شات او هاكر.

وليست فقط الأجهزة التي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات، وإنما كل الأجهزة.

واكتشف الباحثون في البداية التهديد في مايو من هذا العام.

بعد العثور على عنوان ويب مزيف على جوجل يعلن عن تطبيق دردشة يسمى Chatrious، وبعد اكتشافه بفترة قصيرة، اختفت الصفحة التي تستضيف ملف حزمة تطبيق أندرويد الضار (APK).

وعاد الأمر في أكتوبر، واستضاف هذه المرة تطبيق دردشة ضار جديد يسمى Apex App، مثل Chatrious، وهي واجهة لبرمجيات Caller Spy الخبيثة.

على الرغم من الإعلان عنها كتطبيق للدردشة، إلا أن تطبيقات CallerSpy لا تحتوي على أي إمكانات للدردشة، بل هي بالأحرى ما يصفها الباحثون بأنها “مليئة بميزات التجسس”.

بمجرد تنزيله وإطلاقه، يتصل بخادم تحكم وتأخذ البرامج الضارة أوامر منه أثناء تطوره على الجهاز.

تشمل القدرات الضارة لـ Caller Spy جمع جميع سجلات المكالمات والرسائل النصية وقوائم جهات الاتصال والملفات الموجودة على الجهاز، والقدرة على استخدام ميكروفون الهاتف لتسجيل الصوت في محيطه، وكذلك القدرة على التقاط لقطات من نشاط المستخدم، ويحصل المحتالون على جميع البيانات المسروقة بشكل دوري.