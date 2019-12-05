أمير المدينة يُدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

المدينة المنورة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019، والذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار “التطوع حياة.. وبطيبة يحيا”.

كما أذن سموه بإنطلاق المسيرة الخاصة بالدفاع المدني والجهات المساندة من موقع الحفل مرورًا بطريق سلطانة ووصولًا إلى موقع الإسناد الخاص بالدفاع المدني في طريق قباء.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المكلف العميد محمد بن مرعي آل قماش في كلمته خلال المناسبة على أن المتطوعين هم أحد الأركان الرئيسة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني بمفهومه الشامل، حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تطمح إلى تطوير العمل التطوعي ورفع نسبة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030 .

ووجه العميد آل قماش شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تدشين اليوم العالمي للتطوع, مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعم سموه المستمر لكافة الأنشطة التي تنعكس إيجاباً على المجتمع.

من جانبه أوضح المتطوع هاشم حمزة نور خلال كلمته نيابة عن المتطوعين، أن التطوع عمل إنساني ذو قيمة عالية، وهو انعكاس لمستوى معيشي وثقافي متطور، بالإضافة إلى أنه مبعث الطمأنينة والحياة السعيدة في المجتمع, ويُظهر المجتمع متآلف متعاون متكاتف وهذا ما حث عليه ديننا الحنيف، وهو تمثيل واقعي لهذا الشد والتآلف بين أفراد المجتمع.