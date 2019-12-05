آل الشيخ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

البلاد : متابعات

استقبل رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ اليوم بمقر إقامته في إسلام آباد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة محمد صادق سنجراني ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا لجمهورية باكستان، ورحب رئيس مجلس الشيوخ برئيس الشورى وأعضاء الوفد المرافق متمنياً لهم طيب الإقامة في الباكستان ، وأكد أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وتوثيق الصلات والتعاون البرلماني بين الباكستان والمملكة العربية السعودية، وأعرب سنجراني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – ولحكومة المملكة على ما يقدمونه من خدمات لحجاج باكستان مشيدا بمبادرة طريق مكة التي ساهمت في تيسير أداء الحجاج لمناسكهم.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى أن العلاقات السعودية الباكستانية تمثل أنموذجا للعلاقات التي تجسد الأخوة الإسلامية والوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات مشيرا إلى أن علاقات التعاون بين البلدين شهدت مؤخرا نموا ملحوظا – ولله الحمد – بفضل إرادة قيادتي البلدين ومنوها في هذا الصدد بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان بداية هذا العام من نتائج إيجابية كبيرة ستعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما الكريمين .

حضر الاستقبال أعضاء وفد مجلس الشورى المرافق أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ، وأيمن بن صالح فاضل ، وعبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي فيما حضره من الجانب الباكستاني عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني.