وزارة العدل تطلق معرض الثقافة العدلية في جدة

الرياض : واس

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء” في مجمع العرب بجدة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بهدف توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.

ويشتمل المعرض على مجموعة من الأركان منها ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة.

ويتضمن المعرض ركنًا خاصًا بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل “صندوق النفقة، شمل، المصالحة”، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية عبر عرض كرتوني جذاب.

ويتواجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع والتقنية والاتصال والإدارة، حيث يقمن باستقبال الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات.