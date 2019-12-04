نجاح عملية قلب صناعي باستخدام الطاقة المغناطيسية

جدة ـ مهند قحطان

تمكن فريق طبي جراحي متكامل بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إجراء أول عملية زراعة للقلب الصناعي بواسطة تقنية حديثة تعتمد على ضخ الدم باستخدام الطاقة المغناطيسية، من خلال فتحتين صغيرتين بالصدر دون الحاجة إلى فتح الصدر بالكامل، وتُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وفي التفاصيل كان المريض يعاني من ضعف شديد في وظائف القلب، وقد أُجريت له عملية قلب مفتوح وترقيع للشرايين التاجية قبل 8 أشهر، ولم تتحسن حالته الصحية، وبقيت وظائف القلب ضعيفة كما هي؛ مما استدعى زراعة مضخة مساندة للبطين الأيسر هي بمثابة قلب صناعي عن طريق الجراحة بدون فتح الصدر كاملًا.

وتُعد العملية التي أُجريت للمريض من العمليات ذات الخطورة العالية؛ بسبب وجود التصاقات من أثر العملية السابقة؛ وحيث إن إجراء مثل هذه العمليات يتطلب إعداد برنامج متكامل وفِرَقًا طبية مختلفة ووضع بروتوكولات دقيقة، ونجاحُ مثل هذه العمليات يعتمد بشكل أساسي على التحضيرات المبكرة لما قبل وبعد إجراء العملية الجراحية.

وأكد الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة القلب الدكتور عادل طاش، واستشاري القلب التداخلي الدكتور شدوان الفقية أن جهاز القلب الصناعي يساعد مرضى قصور عضلة القلب المزمن على ممارسة حياة طبيعية وتجنّب أعراض فشل القلب.